У Національній опереті у листопаді відбудеться прем'єра "Графині Маріци"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. "Графиня Маріца" стане прем'єрою 82 театрального сезону Київського національного академічного театру оперети, передає УНН з посиланням на прес-службу Національної оперети.
Грандіозна прем’єра — оперета “Графиня Маріца”, Імре Кальмана, яку називають “найбільш угорською” з усіх творів композитора відбудеться у Києві 11, 12, 13 листопада.
У прес-службі національної оперети повідомили, що перший вихід “Маріци” на сцену віденського театру “Ан дер Він” відбувся в 1925 році. Прототипом Графині Маріци стала представниця старовинного угорського графського роду Агнеса Естергазі, відома в 1920-х роках кіноактриса. Велика шанувальниця таланту Кальмана, свого земляка, вона часто зустрічалася з ним, бувала у нього вдома, тому вважається, що сентенції Маріци були записані композитором, як кажуть, з “натури”.
"Сюжет лібрето був створений на основі реальної історії збіднілого молодого аристократа, який щоб видати заміж свою сестру і забезпечити її придане, змушений був найнятися керуючим у маєток, що не так давно належав його родині... Долаючи непорозуміння і перепони молоді люди, як і передбачено сонячним жанром, дістаються до свого щастя", - повідомили у прес-службі.
У Національній опереті України оперета “Графиня Маріца” в постановці н.а. України Богдана Струтинського представить українським глядачам твір Імре Кальмана у новій, близькій до оригінальної інтерпретації. Постановкою зацікавилася дочка Імре Кальмана Івонн Кальман, яка обіцяла художньому керівнику Національної оперети України Богдану Струтинському неодмінно прибути в Україну, щоб побачити один із прем’єрних показів вистави.