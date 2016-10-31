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15 марта, 19:03 • 115203 просмотра

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В Национальной оперетте в ноябре состоится премьера "Графини Марицы"

В Национальной оперетте в ноябре состоится премьера "Графини Марицы"

Киев • УНН

 • 10599 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. "Графиня Марица" станет премьерой 82 театрального сезона Киевского национального академического театра оперетты, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной оперетты.

Грандиозная премьера - оперетта "Графиня Марица", Имре Кальмана, которую называют "самой венгерской" из всех произведений композитора состоится в Киеве 11, 12, 13 ноября.

В пресс-службе национальной оперетты сообщили, что первый выход "Марицы" на сцену венского театра "Ан дер Вин" состоялся в 1925 году. Прототипом графини Марицы стала представительница старинного венгерского графского рода Агнес Эстерхази, известная в 1920-х годах киноактриса. Большая поклонница таланта Кальмана, своего земляка, она часто встречалась с ним, бывала у него дома, поэтому считается, что сентенции Марицы были записаны композитором, как говорят, с "натуры".

"Сюжет либретто был создан на основе реальной истории обедневшего молодого аристократа, который чтобы выдать замуж свою сестру и обеспечить ее приданое, вынужден был наняться управляющим в поместье, которое не так давно принадлежало его семье... Преодолевая недоразумения и преграды молодые люди, как и предусмотрено солнечным жанром, добираются до своего счастья", - сообщили в пресс-службе.

В Национальной оперетте Украины оперетта "Графиня Марица" в постановке н.а. Украины Богдана Струтинского представит украинским зрителям произведение Имре Кальмана в новой, близкой к оригинальной интерпретации. Постановкой заинтересовалась дочь Имре Кальмана Ивонн Кальман, которая обещала художественному руководителю Национальной оперетты Украины Богдану Струтинскому непременно прибыть в Украину, чтобы увидеть один из премьерных показов спектакля.

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