У НАТО розповіли, яких реформ чекають від України

КИЇВ. 15 липня. УНН. Щоб досягти повної оперативної сумісності з НАТО, і претендувати на членство в Альянсі, Україні слід зосередитися на внутрішніх комплексних реформах у секторі безпеки і оборони. Про це в ефірі "Українського радіо" заявив глава представництва НАТО в Україні Александер Вінніков, передає УНН.