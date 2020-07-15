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У НАТО розповіли, яких реформ чекають від України

У НАТО розповіли, яких реформ чекають від України

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Щоб досягти повної оперативної сумісності з НАТО, і претендувати на членство в Альянсі, Україні слід зосередитися на внутрішніх комплексних реформах у секторі безпеки і оборони. Про це в ефірі "Українського радіо" заявив глава представництва НАТО в Україні Александер Вінніков, передає УНН.

"Фокус України повинен бути сьогодні на впровадження внутрішніх комплексних реформ, зокрема в секторі безпеки і оборони України, і НАТО підтримує ці дії українського уряду. У нас є радники, які працюють щодня з колегами в інституціях України, і також є діалог на високому рівні", - розповів Вінніков.

Він також вказав на необхідність зміцнення верховенства права, проведення судової реформи та системної боротьби проти корупції.

Особливу увагу Вінніков приділив імплементації закону "Про національну безпеку України", прийнятого в 2018 році.

"Ми активно працюємо з Верховною Радою України, також з виконавчою владою, щоб підтримати процес імплементації цього закону. Це включає в себе також реформу Служби безпеки України, реформу сектора розвідки, прийняття законопроекту "Про державну таємницю" та "Про парламентський нагляд за сектором безпеки і розвідки", а також реформу оборонно-технічного комплексу", - зазначив він.

Вінніков додав, що для того, щоб стати повноправним членом НАТО, Україна повинна провести комплексні реформи ще й в економічній сфері.

"Для бізнесу дуже важливо, щоб в Україні працювала судова система, щоб інвестор був захищений", - підсумував він.

Нагадаємо, за словами військового історика Михайла Жирохова до пропозицій Головнокомандувача Руслана Хомчака щодо зниження бойових можливостей армії слід привернути увагу НАТО.

Все тому, що кадрова реформа, запропонована Хомчаком, призведе до масових скорочень штатів бригади, полку, числа рот і взводів. Крім того, реалізація пропозицій Головнокомандувача "відкотить" розвиток української армії на п'ять років назад, вважає Жирохов.

Щодо критики намірів Хомчака скоротити штат військових, з істориком згодні й інші військові експерти.

Так за словами Дмитра Снєгирьова, в тому, що пропонує головнокомандувач, "може бути зацікавлена тільки РФ".

Як повідомляв УНН, в ЗСУ почалися перші оскарження рішень Хомчака про звільнення офіцерів.

Українські Національні Новини

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