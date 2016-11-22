У НАТО розкритикували РФ за розміщення ракет у Калінінградській області

Як відзначає видання, у заяві альянсу мовиться, що розміщення ракет на кордоні НАТО “не зменшує напруги і не відновлює передбачуваності відносин”.

Раніше у середу у Кремлі назвали розміщення ракетних комплексів в Калінінградській області заходами для гарантування безпеки Росії “у зв’язку з агресивною політикою НАТО”. Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія вживає заходів, виходячи зі своїх суверенних прав.

Перед цим офіційний представник Держдепартаменту США Джон Кербі закликав Росію утримуватися від слів і дій, які не відповідають цілям гарантування безпеки і стабільності у регіоні.

Він заявив, що розміщення Росією зенітних ракетних систем С-400 і ракетних комплексів “Іскандер” у Калінінградській області дестабілізує європейську безпеку. Ніякі події в Європі не вимагають від Москви подібної реакції, заявив офіційний представник Держдепартаменту США.

Напередодні президент Володимир Путін заявив, що об’єкти НАТО, які загрожують Росії, стануть цілями для ракетних ударів.

21 листопада стало відомо, що угруповання російських військ у Калінінградському оборонному районі посилили дивізіоном берегового ракетного комплексу “Бастіон”. У жовтні Міністерство оборони Росії підтвердило, що в Калінінградську область перекинуті оперативно-тактичні ракетні комплекси “Іскандер”.