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В НАТО раскритиковали РФ за размещение ракет в Калининградской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. НАТО обвиняет Москву в "агрессивной военной риторике" после сообщений о развертывании ракетных комплексов в российской Калининградской области, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

В НАТО раскритиковали РФ за размещение ракет в Калининградской области

Как отмечает издание, в заявлении альянса говорится, что размещение ракет на границе НАТО "не уменьшает напряжения и не восстанавливает предсказуемости отношений".

Ранее в среду в Кремле назвали размещения ракетных комплексов в Калининградской области мерами для обеспечения безопасности России "в связи с агрессивной политикой НАТО". Представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия принимает меры, исходя из своих суверенных прав.

Перед этим официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби призвал Россию воздержаться от слов и действий, которые не соответствуют целям обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

Он заявил, что размещение Россией зенитных ракетных систем С-400 и ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области дестабилизирует европейской безопасности. Никакие события в Европе не требуют от Москвы подобной реакции, заявил официальный представитель Госдепартамента США.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что объекты НАТО, которые угрожают России, станут целями для ракетных ударов.

21 ноября стало известно, что группировка российских войск в Калининградском оборонительном районе усилили дивизионом берегового ракетного комплекса "Бастион". В октябре Министерство обороны России подтвердило, что в Калининградскую область переброшены оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер".

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