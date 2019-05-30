У "Нафтогазі" заявили про скорочення урядом видатків на субсидії на 8 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні 22 травня зменшив суму коштів на виплату субсидій на 8 млрд грн. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник начальника департаменту енергоефективності НАК "Нафтогаз України" Олексій Хабатюк, передає УНН.
"Ми ще довго будемо дізнаватися новини із сумнозвісного засідання уряду 22 травня. Уряд зменшив суму коштів на виплату субсидій на 8 млрд грн", - повідомив він.
У НБУ раніше повідомляли, що у січні-березні 2019 року скоротилися бюджетні видатки на субсидії на оплату ЖКП, однак, стримувало цей процес підвищення тарифів на опалення і гарячу воду.
Нагадаємо, раніше в уряді заявляли, що після завершення опалювального сезону до постанови про субсидії будуть внесені зміни.