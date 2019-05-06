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НБУ: підвищення тарифів вплинуло на субсидії

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КИЇВ. 6 травня. УНН. У січні-березні 2019 року скоротилися бюджетні видатки на субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, однак, стримувало цей процес підвищення тарифів на опалення і гарячу воду. Про це йдеться в квітневому інфляційному звіті Національного банку України, передає УНН.

"Меншими, ніж у 2018 році, були витрати на надання пільг та субсидій населенню на оплату послуг ЖКГ. Це пов'язано зі зниженням кількості субсидіантів, а також сприятливішими погодними умовами", - йдеться у звіті.

За оцінкою НБУ, у I кварталі 2019 року доходи населення продовжували зростати високими темпами. Водночас їх зростання уповільнилося як за рахунок заробітних плат, так і субсидій на оплату послуг ЖКГ.

"Бюджетні видатки на субсидії на оплату послуг ЖКГ скоротилися на 33,6% р/р. З одного боку, тривало скорочення кількості субсидіантів (на 41,6% р/р), з іншого – падіння обсягів субсидій стримувалося підвищенням тарифів на опалення і гарячу воду", - заявили у НБУ.

Додамо, за даними Держстатистики, у січні-березні 2019 року за субсидіями на оплату комуналки звернулось 640,5 тис. домогосподарств, що на 2,0% більше, ніж у січні-березні 2018 року. У січні-березні 2019 року призначено субсидії 747,6 тис. домогосподарств. Порівняно з відповідним періодом 2018 року, кількість таких домогосподарств збільшилась на 31,2%.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні-березні становила 649,1 млн грн, тоді як у відповідному періоді 2018 року - 471,1 млн грн.

Нагадаємо, субсидії готівкою продовжать виплачувати у квітні і травні.

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