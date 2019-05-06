НБУ: підвищення тарифів вплинуло на субсидії

КИЇВ. 6 травня. УНН. У січні-березні 2019 року скоротилися бюджетні видатки на субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, однак, стримувало цей процес підвищення тарифів на опалення і гарячу воду. Про це йдеться в квітневому інфляційному звіті Національного банку України, передає УНН.