В "Нафтогазе" заявили о сокращении правительством расходов на субсидии на 8 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Кабинет министров Украины на заседании 22 мая уменьшил сумму средств на выплату субсидий на 8 млрд грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель начальника департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Хабатюк, передает УНН.
"Мы еще долго будем узнавать новости из пресловутого заседания правительства 22 мая. Правительство уменьшило сумму средств на выплату субсидий на 8 млрд грн", - сообщил он.
В НБУ ранее сообщали, что в январе-марте 2019 года сократились бюджетные расходы на субсидии на оплату ЖКУ, однако, сдерживало этот процесс повышение тарифов на отопление и горячую воду.
Напомним, ранее в правительстве заявляли, что после завершения отопительного сезона в постановление о субсидиях будут внесены изменения.