Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
15:28 • 9576 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 19457 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 33118 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 57981 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 74080 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозів
1 лютого, 11:12 • 50925 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 50386 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 36297 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 52655 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
Публікації
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 83946 перегляди
У НАБУ показали росіянам, як впливати на держоргани без єдиного пострілу – експерт про конкурс на керівника митниці

Київ • УНН

 • 882 перегляди

Конкурсна комісія з відбору керівника Держмитслужби підписала меморандум з НАБУ, хоча представники Бюро є серед претендентів. Політичний експерт Олег Постернак звинуватив НАБУ у маніпуляціях та спробах отримати контроль над органами влади.

У НАБУ показали росіянам, як впливати на держоргани без єдиного пострілу – експерт про конкурс на керівника митниці

Конкурсна комісія з відбору керівника Державної митної служби України потрапила у скандал. Її члени підписали меморандум про співпрацю з НАБУ, хоча представники Бюро самі претендують на цю посаду. У зв’язку з цим Бюро звинуватили в маніпуляціях та спробах отримати контроль над органами влади. Про це написав політичний експерт Олег Постернак, передає УНН.

"Комісія, яка вирішує долю майбутнього керівника митниці, складається з 6 осіб. Троє з них – іноземці. Троє – українці. Під вивіскою "об’єктивності" ця комісія 17 грудня підписує меморандум з НАБУ, щоб вздовж і поперек перевіряти кандидатів на доброчесність. Про це пише член комісії, голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник. Таким чином комісія з трьох наших, трьох іноземців і купи НАБУшників розростається в орган, в якому наші особливої ролі не грають, а НАБУшники, як кажуть, і так не підпорядковуються Україні. Тепер весь цей легіон береться перевіряти кандидатів на посаду голови митниці", – написав він.

Поміж кандидатів, зазначив експерт, є чинні співробітники НАБУ. 

"Серед кандидатів скромно числяться три НАБУшники: Михайло Буртовий, Орест Мандзій та Руслан Даменцов. Тобто Бюро буде перевіряти всіх, а потім поміж своїх і чужих будуть обирати, кого поставити. Неважко здогадатись, хто цей тест пройде: хтось лівий чи свої?", — зазначив експерт.

За його словами, конкурсні процедури створюють механізм зовнішнього впливу на ключові державні інституції.

"В НАБУ показали росіянам, як впливати на держоргани України без єдиного пострілу. Хлопці-іноземці разом рейдерять цілі органи влади, щоб управляти ними з-за кордону. Це вже держзрада чи ще демократія? Бо дуже схоже на замах на концентрацію влади однією структурою, на яку впливають ззовні країни", — зазначив експерт.

Він також нагадав про попередні кадрові рішення в державних компаніях, які, за його словами, свідчать про негативні наслідки подібної практики.

"Ми якось вже бачили, як ставленик НАБУ Михайло Риковцев очолив департамент економічної безпеки Укрзалізниці. Майже 80 мільйонів, за відкритими даними, збитків було зафіксовано тільки на закупівлях дизпалива, вугілля та вагонів влітку минулого року", — написав Постернак.

Окремо Постернак згадав ситуацію зі старшим детективом НАБУ Тарасом Лікуновим.

"Старший детектив НАБУ Тарас Лікунов, який розслідував корупційні злочини на "Укрзалізниці", а потім опинився у кріслі заступника директора з корпоративної безпеки "УЗ", — зазначив експерт.

Він наголосив, що в НАБУ "вирішили не помічати" обмеження, передбачені статтею 26 закону "Про запобігання корупції".

"Вона прямо забороняє протягом року після звільнення працювати у компаніях, щодо яких посадовець здійснював контроль або нагляд. А як тут помітиш, коли сестра Лікунова, Олена Щербан, членкиня "Центру протидії корупції". Нормальна корупційна вертикаль під вивіскою антикорапшена", – повідомив він.

Постернак акцентував увагу, що боротьба з корупцією залишається критично важливою для України, однак застеріг від підміни її змісту.

"Україна, безперечно, потребує якісної боротьби з корупцією. Але якось не комільфо, коли антикорупціонери за гроші українців допомагають сконцентрувати владу у воюючій країні", — підсумував він.

Лілія Подоляк

