У МЗС заявили, що РФ приховує інформацію про стан полонених моряків

“Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із ненаданням інформації про реальний стан здоров’я поранених військовослужбовців ВМС України, незаконно захоплених в полон 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки російськими окупаційними військами”, — йдеться в повідомленн пресс-служби.

У міністерстві зазначають, що, попри неодноразові звернення та вимоги української сторони щодо необхідності інформування Посольства України в Російській Федерації про стан здоров’я українських військових моряків, а також у зв’язку з появою інформації про погіршення стану їх здоров’я, російська сторона так і не надала жодної інформації з цього приводу.

“Міністерство закордонних справ України розцінює зазначені дії Росії виключно як свідоме приховування реального стану здоров’я полонених українських моряків”, — підкреслили в МЗС.

Міністерство вимагає від РФ невідкладно надати відомості про стан здоров’я полонених українських моряків, а також негайно забезпечити їх необхідною кваліфікованою медичною допомогою.

“Закликаємо світову спільноту, міжнародні правозахисні інституції вжити всіх можливих правових, політичних та економічних заходів з метою звільнення та повернення в Україну полонених українських моряків, які незаконно тримаються в пенітенціарних закладах Москви”, — додали у дипвідомстві.

Як повідомляв УНН, поранені військовополонені українські моряки Андрій Артеменко, Андрій Ейдер і Василь Сорока, за інформацією російського слідчого, ще у суботу були переведені з медсанчастини СІЗО “Матроська тиша” до СІЗО “Лефортово” у столиці РФ.