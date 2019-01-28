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Адвокат підтвердив переведення поранених моряків у "Лефортово"

Адвокат підтвердив переведення поранених моряків у "Лефортово"

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Поранені військовополонені українські моряки Андрій Артеменко, Андрій Ейдер і Василь Сорока, за інформацією російського слідчого, ще у суботу були переведені з медсанчастини СІЗО "Матроська тиша" до СІЗО "Лефортово" у столиці РФ. Про це заявив адвокат Микола Полозов, передає УНН.

"За заявою слідчого, поранені військовополонені українські моряки Андрій Артеменко, Андрій Ейдер і Василь Сорока ще в суботу були переведені з медсанчастини СІЗО “Матроська тиша” в СІЗО “Лефортово”. Нашим адвокатам в СІЗО “Матроська тиша” підтвердили, що троє поранених військовополонених там уже не утримуються", - вказав він у Facebook.

Зі слів Полозова, протягом доби слідчий пообіцяв підготувати і передати в СІЗО “Лефортово” дозвіл на вхід для адвокатів поранених військовополонених.

"Однак їхня зустріч з Артеменко, Ейдером і Сорокою може бути ускладнена в зв’язку з наявними об’єктивними організаційними складнощами для відвідування адвокатами ув’язнених в СІЗО “Лефортово”. Будемо шукати можливості забезпечити адвокатам відвідування поранених військовополонених до того часу", - додав адвокат.

Нагадаємо, раніше про те, що трьох поранених українських моряків перевели в "Лефортово", повідомила громадська активістка Вікторія Івлева.

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