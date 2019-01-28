Адвокат підтвердив переведення поранених моряків у "Лефортово"

КИЇВ. 28 січня. УНН. Поранені військовополонені українські моряки Андрій Артеменко, Андрій Ейдер і Василь Сорока, за інформацією російського слідчого, ще у суботу були переведені з медсанчастини СІЗО "Матроська тиша" до СІЗО "Лефортово" у столиці РФ. Про це заявив адвокат Микола Полозов, передає УНН.