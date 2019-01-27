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Трьох поранених українських моряків перевели в "Лефортово"

Трьох поранених українських моряків перевели в "Лефортово"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Трьох поранених українських моряків перевели з "Матросской тішини" до "Лефортово". Про це у Facebook повідомила фотожурналістка і громадська активістка Вікторія Івлева, передає УНН.

"Троє поранених моряків - Андрій Ейдер, Андрій Артеменко і Василь Сорока - вчора або сьогодні були переведені з "Матроської тішини" в "Лефортово". Виявили ми це досить випадково, намагаючись записатися в електронну чергу на передачі", - написала Івлева.

Записатись в електронну чергу не вдалось по причині, що "не знайдений отримувач".

"Тепер будемо шукати всіх одержувачів по вже відомою адресою на Лефортовський валу в СІЗО 2 Лефортово", - додала громадська активістка.

Вона додала, що хочется вірити в те, що моряків хоч трохи підлікували. Невдовзі дізнаємось у адвокатів.

Нагадаємо, після прийняття резолюції ПАРЄ, 24 січня, поранених українських моряків можуть перевести з "Матросской тішини" до "Лєфортово".

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