Трьох поранених українських моряків перевели в "Лефортово"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Трьох поранених українських моряків перевели з "Матросской тішини" до "Лефортово". Про це у Facebook повідомила фотожурналістка і громадська активістка Вікторія Івлева, передає УНН.
"Троє поранених моряків - Андрій Ейдер, Андрій Артеменко і Василь Сорока - вчора або сьогодні були переведені з "Матроської тішини" в "Лефортово". Виявили ми це досить випадково, намагаючись записатися в електронну чергу на передачі", - написала Івлева.
Записатись в електронну чергу не вдалось по причині, що "не знайдений отримувач".
"Тепер будемо шукати всіх одержувачів по вже відомою адресою на Лефортовський валу в СІЗО 2 Лефортово", - додала громадська активістка.
Вона додала, що хочется вірити в те, що моряків хоч трохи підлікували. Невдовзі дізнаємось у адвокатів.
Нагадаємо, після прийняття резолюції ПАРЄ, 24 січня, поранених українських моряків можуть перевести з "Матросской тішини" до "Лєфортово".