В МИД заявили, что РФ скрывает информацию о состоянии пленных моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за непредоставления информации о состоянии здоровья раненых военнослужащих ВМС Украины, захваченных в плен у Керченского пролива россиянами, а также расценивает указанные действия России как сознательное сокрытие реального состояния здоровья пленных. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, распространенном пресс-службой, передает УНН.
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с непредоставлением информации о реальном состоянии здоровья раненых военнослужащих ВМС Украины, незаконно захваченных в плен 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива российскими оккупационными войсками", - говорится в сообщении пресс-службы.
В министерстве отмечают, что, несмотря на неоднократные обращения и требования украинской стороны о необходимости информирования Посольства Украины в Российской Федерации о состоянии здоровья украинских военных моряков, а также в связи с появлением информации об ухудшении состояния их здоровья, российская сторона так и не предоставила никакой информации по этому поводу.
"Министерство иностранных дел Украины расценивает указанные действия России исключительно как сознательное сокрытие реального состояния здоровья пленных украинских моряков", - подчеркнули в МИД.
Министерство требует от РФ немедленно предоставить сведения о состоянии здоровья пленных украинских моряков, а также немедленно обеспечить их необходимой квалифицированной медицинской помощью.
"Призываем мировое сообщество, международные правозащитные институты принять все возможные правовые, политические и экономические меры с целью освобождения и возвращения в Украину пленных украинских моряков, которые незаконно содержатся в пенитенциарных заведениях Москвы", - добавили в дипведомстве.
Как сообщал УНН, раненные военнопленные украинские моряки Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока, по информации российского следователя, еще в субботу были переведены из медсанчасти СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово" в столице РФ.