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У МЗС прокоментували обмеження росією в‘їзду на її територію для українців

У МЗС прокоментували обмеження росією в‘їзду на її територію для українців

Київ • УНН

 • 535107 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. МЗС України прокоментувало обмеження росією в‘їзду на її територію для громадян України та порекомендувало українцям утриматися від будь-яких поїздок до держави-агресора, передає УНН.

Деталі

“За інформацією Міністерства закордонних справ України, з 16 жовтня 2023 року російська федерація запроваджує для громадян України обмеження в’їзду на її територію з території третіх держав”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що віповідно до розпорядження уряду рф, в’їзд українських громадян на територію росії з третіх держав буде дозволено тільки в двох пунктах пропуску через російський державний кордон:

1. Повітряний пункт пропуску “Шереметьєво” (Москва)

2. Автомобільний пункт пропуску “Лудонка” у Псковській області (кордон з Латвійською Республікою).

У МЗС повідомляють, що обмеження не стосуватимуться громадян України віком до 14 років, які в’їжджають на територію росії самостійно або в супроводі російських громадян.

“Зазначений виняток передбачений для продовження втілення політики викрадення українських дітей та їхнього незаконного переміщення до рф. Нагадуємо, що через високі ризики для особистої безпеки МЗС України рекомендує українцям утриматися від будь-яких поїздок до держави-агресора, а тим, хто перебуває в цій країні — негайно залишити її територію”, — заявили в МЗС.

Доповнення

У кінці вересня російський диктатор володимир путін підписав указ про те, що громадяни України зможуть в’їжджати в рф і виїжджати з країни без віз на підставі внутрішнього паспорта.

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