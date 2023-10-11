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В МИД прокомментировали ограничения россией въезда на ее территорию для украинцев

В МИД прокомментировали ограничения россией въезда на ее территорию для украинцев

Киев • УНН

 • 535106 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. МИД Украины прокомментировало ограничение россией въезда на ее территорию для граждан Украины и порекомендовало украинцам воздержаться от любых поездок в государство-агрессор, передает УНН.

Детали

“По информации Министерства иностранных дел Украины, с 16 октября 2023 года российская федерация вводит для граждан Украины ограничения въезда на ее территорию с территории третьих государств”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что согласно распоряжению правительства рф, въезд украинских граждан на территорию россии из третьих государств будет разрешен только в двух пунктах пропуска через российскую государственную границу:

1. Воздушный пункт пропуска “Шереметьево” (Москва)

2. Автомобильный пункт пропуска “Лудонка” в Псковской области (граница с Латвийской Республикой).

В МИД сообщают, что ограничения не будут касаться граждан Украины в возрасте до 14 лет, которые въезжают на территорию россии самостоятельно или в сопровождении российских граждан.

“Указанное исключение предусмотрено для продолжения воплощения политики похищения украинских детей и их незаконного перемещения в рф. Напоминаем, что из-за высоких рисков для личной безопасности МИД Украины рекомендует украинцам воздержаться от любых поездок в государство-агрессора, а тем, кто находится в этой стране — немедленно покинуть ее территорию”, — заявили в МИД.

Дополнение

В конце сентября российский диктатор владимир путин подписал указ о том, что граждане Украины смогут въезжать в рф и выезжать из страны без виз на основании внутреннего паспорта.

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