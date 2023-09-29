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путін "дозволив" українцям в'їжджати до рф без віз

путін "дозволив" українцям в'їжджати до рф без віз

Київ • УНН

 • 421564 перегляди

КИЇВ. 29 вересня. УНН. російський диктатор володимир путін підписав указ про те, що громадяни України зможуть в'їжджати в рф і виїжджати з країни без віз на підставі внутрішнього паспорта. Про це повідомляє УНН з посиланням на указ.

Деталі

В указі йдеться, що громадяни України зможуть перетинати кордон рф на підставі:

· дипломатичного або службового паспорта

· посвідчення особи моряка або члена екіпажу повітряного судна

· посвідчення особи на повернення в Україну

Крім того, у випадку з неповнолітніми буде потрібно свідоцтво про народження або паспорт законного представника з інформацією про дитину.

Також допускається, зокрема, в'їзд до росії за документами, термін дії яких закінчився. В указі повідомляється, що громадяни України, які не мають дійсних документів, можуть, як виняток, виїхати з росії в суміжні держави через сухопутний кордон на підставі копії висновку про встановлення особи іноземного громадянина, що видається територіальним органом МЗС. Також допускається виїзд за документами, що минули.

Доповнення

Президент росії володимир путін підписав указ, згідно з яким громадяни України на окупованих територіях і власники паспортів "лнр" і "днр" у майбутньому можуть бути депортовані.

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