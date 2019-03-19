У МЗС прийняли вірчі грамоти від болгарського посла
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН.У МЗС прийняли вірчі грамоти від болгарського посла. Про це УНН повідомили у прес-службі МЗС.
"Новий Посол Республіки Болгарія в Україні пан Костадін Коджабашев вручив сьогодні копії вірчих грамот. Разом працюватимемо над зміцненням двосторонньої співпраці між Україною та Болгарією", - повідомили у МЗС.
Як повідомляв УНН, 12 березня у МЗС прийняли вірчі грамоти від польського посла.
А 7 березня у МЗС прийняли вірчі грамоти від посла Республіки Північна Македонія.
Крім того, 11 лютого у МЗС прийняли вірчі грамоти від посла Вірменії.
Як повідомляв УНН, Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти у послів Ісламської Республіки Пакистан, Турецької Республіки та Японії.