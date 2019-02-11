У МЗС прийняли вірчі грамоти від посла Вірменії

"Заступник міністра Василь Боднар прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного Посла Вірменії в Україні Тиграна Сейраняна", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання українсько-вірменських відносин, зокрема, напрямки співпраці в торговельно-економічній і культурно-гуманітарній сферах, а також взаємовідносини на міжпарламентському рівні.

Як повідомляв УНН, сьогодні Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти у послів Ісламської Республіки Пакистан, Турецької Республіки та Японії.