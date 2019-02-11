Президент України прийняв вірчі грамоти у послів трьох держав

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко у понеділок прийняв вірчі грамоти у послів Ісламської Республіки Пакистан, Турецької Республіки та Японії, а також обговорив з дипломатами взаємодію їхніх держав з Україною, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби АП.