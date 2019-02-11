Президент України прийняв вірчі грамоти у послів трьох держав
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко у понеділок прийняв вірчі грамоти у послів Ісламської Республіки Пакистан, Турецької Республіки та Японії, а також обговорив з дипломатами взаємодію їхніх держав з Україною, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби АП.
Спілкуючись з послом Пакистану в Україні Західом Мубашір Шейхом, Президент звернув увагу на перспективи розвитку політичного діалогу та співробітництва в рамках міжнародних організацій.
Глава держави висловив вдячність Ягмуру Ахмету Гюльдере за невизнання Туреччиною російської окупації території Автономної Республіки Крим, а також відстоювання прав кримськотатарського народу.
Окремо наголошувалося на важливості завершення роботи з укладення Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.
Під час бесіди з Послом Японії Такаші Кураї, Глава держави висловив вдячність японській стороні за тверду послідовну позицію підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.
Співрозмовники обговорили перспективи поглиблення політичного діалогу на найвищому рівні.
Як повідомляв УНН, 7 лютого Президент України Петро Порошенко звільнив з посади надзвичайного і повноважного посла України в Державі Кувейт Володимира Толкача.