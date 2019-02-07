Порошенко звільнив посла у Кувейті

”Звільнити Толкача Володимира Сергійовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Державі Кувейт”, - йдеться в указі.



Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко звільнив Ольгу Богомолець з посади позаштатного радника Президента.



Крім того, Порошенко звільнив голову Чернівецької ОДА.



Порошенко також звільнив свого постійного представника в Криму.