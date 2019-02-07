Порошенко звільнив посла у Кувейті
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко звільнив з посади надзвичайного і повноважного посла України в Державі Кувейт Володимира Толкача. Про це йдеться в указі глави держави, передає УНН.
”Звільнити Толкача Володимира Сергійовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Державі Кувейт”, - йдеться в указі.
Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко звільнив Ольгу Богомолець з посади позаштатного радника Президента.
Крім того, Порошенко звільнив голову Чернівецької ОДА.
Порошенко також звільнив свого постійного представника в Криму.