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Порошенко звільнив посла у Кувейті

Порошенко звільнив посла у Кувейті

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко звільнив з посади надзвичайного і повноважного посла України в Державі Кувейт Володимира Толкача. Про це йдеться в указі глави держави, передає УНН.

”Звільнити Толкача Володимира Сергійовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Державі Кувейт”, - йдеться в указі.

Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко звільнив Ольгу Богомолець з посади позаштатного радника Президента.

Крім того, Порошенко звільнив голову Чернівецької ОДА

Порошенко також звільнив свого постійного представника в Криму

Українські Національні Новини

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