Порошенко звільнив з посади свою радницю Богомолець
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Президент Петро Порошенко звільнив Ольгу Богомолець з посади позаштатного радника Президента. Про це повідомляє УНН із посиланням на відповідний указ Президента від 19 грудня.
Наразі Ольга Богомолець очолює посаду голови Комісії Верховної Ради з питань охорони здоров'я. Вона також є народним депутатом Верховної Ради.
Як повідомляв УНН, народний депутат від БПП Ольга Богомолець отримала 125,6 тис. грн доходу від надання в оренду нерухомого майна посольству США.