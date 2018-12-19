Порошенко уволил свою советницу Богомолец

Сейчас Ольга Богомолец возглавляет должность председателя Комиссии Верховной Рады по вопросам здравоохранения. Она также является народным депутатом Верховной Рады.

Как сообщал УНН, народный депутат от БПП Ольга Богомолец получила 125,6 тыс. грн дохода от предоставления в аренду недвижимого имущества посольству США.