Нардеп здає нерухомість в оренду посольству США
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Народний депутат від БПП Ольга Богомолець отримала 125,6 тис. грн доходу від надання в оренду нерухомого майна. Про це свідчить повідомлення про суттєві зміни в майновому стані нардепа, оприлюднене в Єдиному державному реєстрі декларацій 16 листопада, передає УНН.
Плату за оренду нардеп отримала від посольства Сполучених Штатів Америки. Нерухомість знаходиться у Шевченківському районі столиці за адресою: вул. Сікорського, 4.
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Додамо, вулиця Сікорського, 4 - адреса посольства США в Україні.
Зазначимо, що з початку року Богомолець отримала майже 1,5 млн грн від здачу в оренду майна посольству США.
Нагадаємо, Порошенко задекларував ще понад мільйон гривень доходу.