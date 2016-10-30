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О.Богомолець задекларувала більше 100 картин, винаходи та музику до пісень

О.Богомолець задекларувала більше 100 картин, винаходи та музику до пісень

Київ • УНН

 • 14211 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Народний депутат, глава Комітету з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець задекларувала у своїй декларації за 2015 рік велику кількість нерухомості, зокрема історико-культурні комплекси, а також 124 картини. Про це йдеться в її декларації, опублікованій в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.

Так, за даними декларації, О.Богомолець володіє десятьма земельними ділянками на Київщині, Миколаївщині, Львівщині та Житомирщині. А також вона має чотири житлових будинків в Покровському на Миколаївщині (33,9 кв.м), в Іванковичах на Київщині (539,8 кв.м.), в Сколе на Львівщині (74,5 кв.м) та у Верхньому Синьовидному на Львівщині (22,0 кв.м). У власності О.Богомолець 9 квартир в Києві.

О.Богомолець має у власності історико-культурний комплекс у Радомишлі на Житомирщині площею 1950 кв.м, там же в Радомишлі історико-культурним комплексом (431,8 кв.м) володіє її чоловік Ігор Кирилюк. Вона має у власності і два авто марок Mercedes-Benz та ВАЗ.

Також О.Богомолець володіє колекцією ікон та картинами Льва Богомольця, Олександр Охапкіна та Михайла Онацька у загальній кількості 125 одиниць.

Вона вказала, що є кінцевим бенефіціарним власником Інституту дерматокосметології доктора Богомолець, Інститутом теледерматології доктора Богомолець, Мережі діагностичних клінік доктора Богомолець та Музеєм українських домашніх ікон та старжитностей "Душа України".

Серед нематеріальних активів О.Богомолець задекларувала свої винаходи, зокрема, способи лікування плоских гемангіом шкіри у дорослих, осіб похилого віку та дітей, способи лікування кетаром, післявугрових гіпертрофічних та келоїдних рубців у підлітків та інше.

Також нардеп задекларувала музику, слова до різних пісень та авторське право на книги та наукові твори.

За основним місцем роботи в управлінні справами Верховної Ради України вона отримала 76 тис грн. Серед інших джерел доходів: 13,8 тис. в Інституті дерматокосметології доктора Богомолець, 18,8 тис. грн в Харківській медичній академії післядипломної освіти, 17 тис. грн в Українській військово-медичній академії.

Також вона отримала дохід від надання майна в оренду від Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні на суму 1,5 млн грн.

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