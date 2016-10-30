О.Богомолец задекларировала более 100 картин, изобретения и музыку к песням

Так, по данным декларации, О.Богомолец владеет десятью земельными участками в Киевской области, Николаевской, Львовской и Житомирской. А также она имеет четыре жилых дома в Покровском Николаевской области (33,9 кв.м), в Иванковичах в Киевской области (539,8 кв.м), в Сколе во Львовской области (74,5 кв.м) и в Верхнем Синевидном во Львовской области (22,0 кв.м). В собственности О.Богомолец 9 квартир в Киеве.

О.Богомолец имеет в собственности историко-культурный комплекс в Радомышле Житомирской области площадью 1 950 кв.м, там же в Радомышле историко-культурным комплексом (431,8 кв.м) владеет ее муж Игорь Кирилюк. Она имеет в собственности и два авто марок Mercedes-Benz и ВАЗ.

Также О.Богомолец владеет коллекцией икон и картинами Льва Богомольца, Александра Охапкина и Михаила Онацка в общем количестве 125 единиц.

Она указала, что является конечным бенефициарным владельцем Института дерматокосметологии доктора Богомолец, Института теледерматологии доктора Богомолец, Сети диагностических клиник доктора Богомолец и Музея украинской домашней иконы и старожитностей "Душа Украины".

Среди нематериальных активов О.Богомолец задекларировала свои изобретения, в частности, способы лечения плоских гемангиом кожи у взрослых, пожилых людей и детей, способы лечения кетаром, послеугревых гипертрофических и келоидных рубцов у подростков и др.

Также нардеп задекларировала музыку, слова к различным песням и авторское право на книги и научные произведения.

По основному месту работы в управлении делами Верховной Рады Украины она получила 76 тыс. грн. Среди других источников доходов: 13,8 тыс. в Институте дерматокосметологии доктора Богомолец, 18,8 тыс. грн в Харьковской медицинской академии последипломного образования, 17 тыс. грн в Украинской военно-медицинской академии.

Также она получила доход от предоставления имущества в аренду от Посольства Соединенных Штатов Америки в Украине на сумму 1,5 млн грн.