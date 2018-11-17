Нардеп сдает недвижимость в аренду посольству США
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Народный депутат от БПП Ольга Богомолец получила 125,6 тыс. грн дохода от предоставления в аренду недвижимого имущества. Об этом свидетельствует сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии нардепа, опубликованное в Едином государственном реестре деклараций 16 ноября, передает УНН.
Плату за аренду нардеп получила от посольства Соединенных Штатов Америки. Недвижимость находится в Шевченковском районе столицы по адресу: ул. Сикорского, 4.
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Добавим, улица Сикорского, 4 - адрес посольства США в Украине.
Отметим, что с начала года Богомолец получила почти 1,5 млн грн от сдачи в аренду имущества посольству США.
Напомним, Порошенко задекларировал еще более миллиона гривен дохода.