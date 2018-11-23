Порошенко звільнив голову Чернівецької ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко звільнив з посади голови Чернівецької обладміністрації Олександра Фищука. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт АП.
“Звільнити Фищука Олександра Георгійовича з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою”, — йдеться в повідомленні прес-служби АП.
Порошенко призначив Фищука на цю посаду взимку 2015 року.
Нагадаємо, вчора, 22 листопада, Президент України Петро Порошенко звільнив Юрія Гарбуза з посади голови Луганської обласної державної адміністрації.