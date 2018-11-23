Порошенко уволил председателя Черновицкой ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности главы Черновицкой обладминистрации Александр Фищук. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт АП.
“Уволить Фищука Александра Георгиевича с должности главы Черновицкой областной государственной администрации согласно поданного им заявлением”, — говорится в сообщении пресс-службы АП.
Порошенко назначил Фищука на эту должность зимой 2015 года.
Напомним, вчера, 22 ноября, Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Гарбуза с должности председателя Луганской областной государственной администрации.