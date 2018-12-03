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Порошенко звільнив свого постійного представника в Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко звільнив Бориса Бабіна з посади постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим, передає УНН.

Указ про звільнення Бабіна розміщено на офіційному сайті Глави держави.

"Звільнити Бабіна Бориса Володимировича з посади Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим згідно з поданою ним заявою", - йдеться в указі №405/2018.

Додамо, що документ був оприлюднений 2 грудня 2018 року.

Нагадаємо, у серпні 2017 року Президент України Петро Порошенко підписав указ про призначення Бориса Бабіна Постійним представником Президента України в АР Крим і ввів посаду першого заступника Постійного представника Президента України в АР Крим.

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