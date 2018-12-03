Порошенко уволил своего постоянного представителя в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко уволил Бориса Бабина с должности постоянного представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым, передает УНН.
Указ об увольнении Бабина размещен на официальном сайте главы государства.
"Уволить Бабина Бориса Владимировича с должности Постоянного Представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым согласно поданному им заявлению", - говорится в указе №405 / 2018.
Добавим, что документ был обнародован 2 декабря 2018 года.
Напомним, в августе 2017 года Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении Бориса Бабина Постоянным представителем Президента Украины в АР Крым и ввел должность первого заместителя Постоянного представителя Президента Украины в АР Крым.