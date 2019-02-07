Порошенко уволил посла в Кувейте

"Освободить Толкача Владимира Сергеевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Государстве Кувейт", - говорится в указе.



Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко освободил Ольгу Богомолец с должности внештатного советника Президента.



Кроме того, Порошенко освободил председателя Черновицкой ОГА .



Порошенко также уволил своего постоянного представителя в Крыму .