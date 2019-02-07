Порошенко уволил посла в Кувейте
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко освободил от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Государстве Кувейт Владимира Толкача. Об этом говорится в указе главы государства, передает УНН.
"Освободить Толкача Владимира Сергеевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Государстве Кувейт", - говорится в указе.
Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко освободил Ольгу Богомолец с должности внештатного советника Президента.
Кроме того, Порошенко освободил председателя Черновицкой ОГА .
Порошенко также уволил своего постоянного представителя в Крыму .