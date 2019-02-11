Президент Украины принял верительные грамоты у послов трех государств

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 69275 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 93040 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 133077 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 132091 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130810 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125546 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162416 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117871 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141462 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145302 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент Украины принял верительные грамоты у послов трех государств

Президент Украины принял верительные грамоты у послов трех государств

Киев  •  УНН

 • 8959 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в понедельник принял верительные грамоты у послов Исламской Республики Пакистан, Турецкой Республики и Японии, а также обсудил с дипломатами взаимодействие их государств с Украиной, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы АП.

Общаясь с послом Пакистана в Украине мероприятие Мубашир Шейхом, Президент обратил внимание на перспективы развития политического диалога и сотрудничества в рамках международных организаций.

Глава государства выразил благодарность Ягмуру Ахмету Гюльдере за непризнание Турцией российской оккупации территории Автономной Республики Крым, а также отстаивание прав крымскотатарского народа.

Отдельно подчеркивалась важность завершения работы по заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Во время беседы с Послом Японии Такаши Кура, Глава государства выразил благодарность японской стороне за твердую последовательную позицию поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

Собеседники обсудили перспективы углубления политического диалога на высшем уровне.

Как сообщал УНН, 7 февраля Президент Украины Петр Порошенко освободил от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Государстве Кувейт Владимира Толкача.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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