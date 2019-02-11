Президент Украины принял верительные грамоты у послов трех государств
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в понедельник принял верительные грамоты у послов Исламской Республики Пакистан, Турецкой Республики и Японии, а также обсудил с дипломатами взаимодействие их государств с Украиной, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы АП.
Общаясь с послом Пакистана в Украине мероприятие Мубашир Шейхом, Президент обратил внимание на перспективы развития политического диалога и сотрудничества в рамках международных организаций.
Глава государства выразил благодарность Ягмуру Ахмету Гюльдере за непризнание Турцией российской оккупации территории Автономной Республики Крым, а также отстаивание прав крымскотатарского народа.
Отдельно подчеркивалась важность завершения работы по заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.
Во время беседы с Послом Японии Такаши Кура, Глава государства выразил благодарность японской стороне за твердую последовательную позицию поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.
Собеседники обсудили перспективы углубления политического диалога на высшем уровне.
Как сообщал УНН, 7 февраля Президент Украины Петр Порошенко освободил от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Государстве Кувейт Владимира Толкача.