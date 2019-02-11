В МИД приняли верительные грамоты от посла Армении
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Сегодня заместитель министра иностранных дел Василий Боднар принял верительные грамоты от новоназначенного посла Армении, а также обсудил с дипломатом направления сотрудничества между странами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр МИД.
"Заместитель министра Василий Боднар принял копии верительных грамот от новоназначенного посла Армении в Украине Тиграна Сейраняна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы украинского-армянских отношений, в частности, направления сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимоотношения на межпарламентском уровне.
Как сообщал УНН, сегодня Петр Порошенко принял верительные грамоты у послов Исламской Республики Пакистан, Турецкой Республики и Японии.