У МЗС порівняли процес над А.Чийгозом з репресіями ери сталінізму
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України виступили з вимогою звільнення заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, заявивши про політичні репресії зразка ери сталінізму. Про це написала речник МЗС України Мар'яна Беца у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Політичні репресії зразка ери сталінізму. Вимагаємо негайного звільнення А.Чийгоза - заручника агресивної політики РФ", - зазначила М.Беца.
Нагадаємо, А.Чийгозу інкримінують "організацію та участь у масових безладах під стінами" кримського парламенту 26 лютого 2014 року. Арешт А.Чийгоза у Криму продовжили до 8 січня.
Адвокат М.Полозов не виключив, що суд у Криму прискорює судовий процес у справі А.Чийгоза, щоб винести вирок до 26 лютого “річниці” його затримання.