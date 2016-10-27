В МИД сравнили процесс над А.Чийгозом с репрессиями эры сталинизма
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины выступили с требованием освобождения заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, заявив о политических репрессиях образца эры сталинизма. Об этом написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Политические репрессии образца эры сталинизма. Требуем немедленного освобождения А.Чийгоза - заложника агрессивной политики РФ", - отметила М.Беца.
Напомним, А.Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен крымского парламента" 26 февраля 2014 г. Арест А.Чийгоза в Крыму продлили до 8 января.
Адвокат Н.Полозов не исключил, что суд в Крыму ускоряет судебный процесс по делу А.Чийгоза, чтобы вынести приговор до 26 февраля - "годовщины" его задержания.