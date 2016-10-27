В МИД сравнили процесс над А.Чийгозом с репрессиями эры сталинизма

"Политические репрессии образца эры сталинизма. Требуем немедленного освобождения А.Чийгоза - заложника агрессивной политики РФ", - отметила М.Беца.

Напомним, А.Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен крымского парламента" 26 февраля 2014 г. Арест А.Чийгоза в Крыму продлили до 8 января.

Адвокат Н.Полозов не исключил, что суд в Крыму ускоряет судебный процесс по делу А.Чийгоза, чтобы вынести приговор до 26 февраля - "годовщины" его задержания.