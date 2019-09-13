У МЗС Чехії викликали російського посла через слова міністра культури РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Посла Росії в Чехії Олександра Зміївського викликали в МЗС Чехії у зв'язку з висловлюваннями міністра культури РФ на адресу старости Праги-6 Ондржея Коларжа, який ініціював прийняття рішення про вивезення зі столичного району пам'ятника маршалу Радянського Союзу Івану Конєву. Заяву МЗС розміщено на сайті МЗС, передає УНН.
"Заступник міністра закордонних справ Чехії Алеш Хмеларж запросив посла Російської Федерації Олександра Зміївського в знак протесту проти помилкових і образливих висловлювань члена уряду Росії про мера Праги-6", - йдеться в заяві МЗС.
Зокрема, мова йде про висловлювання міністра культури РФ Володимира Мединського на адресу старости Праги-6 Ондржея Коларжа, який ініціював прийняття рішення про вивезення зі столичного району пам'ятника маршалу Радянського Союзу Івану Конєву.
У заяві сказано, що, за словами Хмелара, Договір про добросусідство, дружбу і співробітництво між країнами, якого чеська сторона строго дотримується, передбачає взаємну повагу і рівність.
Він наголосив, що питання про статую маршала Конєва в Празі-6 є внутрішньою справою Чеської Республіки. Він також застеріг від "зловживання історією з політичною метою і розпалювання пристрастей в цій галузі".
Відзначимо, Рада району Прага-6 більшістю голосів ухвалила у четвер постанову про перенесення пам'ятника Конєву. На його місці повинен бути встановлений меморіал звільнення Праги.
Мединський, коментуючи дане рішення, охарактеризував старосту Праги-6 як нацистського гауляйтера, пише ТАСС.
"Староста якогось району сказав, що вони на раді поставлять питання, щоб демонтувати пам'ятник визволителю і рятівникові міста. Такий гауляйтер місцевого масштабу", - цитує агентство російського міністра.
Як повідомляв УНН, в Міністерство закордонних справ України від 11 вересня запросили посла Чеської Республіки в Україні Радека Матулу для отримання роз'яснень щодо інформації про зустріч Президента Чехії Мілоша Земана з представниками чеської неурядової організації "Всесвітня рада підкарпатських русинів".