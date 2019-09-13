У МЗС Чехії викликали російського посла через слова міністра культури РФ

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Посла Росії в Чехії Олександра Зміївського викликали в МЗС Чехії у зв'язку з висловлюваннями міністра культури РФ на адресу старости Праги-6 Ондржея Коларжа, який ініціював прийняття рішення про вивезення зі столичного району пам'ятника маршалу Радянського Союзу Івану Конєву. Заяву МЗС розміщено на сайті МЗС, передає УНН.