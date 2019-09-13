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В МИД Чехии вызвали российского посла из-за слов министра культуры РФ

В МИД Чехии вызвали российского посла из-за слов министра культуры РФ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Посла России в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии в связи с высказываниями министра культуры РФ в адрес старосты Праги-6 Ондржея Коларжа, инициировавшего принятие решения о вывозе из столичного района памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Заявление МИД размещено на сайте МИД, передаёт УНН.

“Заместитель министра иностранных дел Чехии Алеш Хмеларж пригласил посла Российской Федерации Александра Змеевского в знак протеста против ложных и оскорбительных высказываний члена правительства России о мэре Праги-6”, — говорится в заявлении МИД.

В частности, речь идёт о высказываниях министра культуры РФ Владимира Мединского в адрес старосты Праги-6 Ондржея Коларжа, инициировавшего принятие решения о вывозе из столичного района памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу.

В заявлении сказано, что, по словам Хмелара, Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между странами, который чешская сторона строго соблюдает, предполагает взаимное уважение и равенство.

Он подчеркнул, что вопрос о статуе маршала Конева в Праге-6 является внутренним делом Чешской Республики. Он также предостерег от “злоупотребления историей в политических целях и разжигания страстей в этой области”.

Отметим, Совет района Прага-6 большинством голосов принял в четверг постановление о переносе памятника Коневу. На его месте должен быть установлен мемориал освобождению Праги.

Мединский, комментируя данное решение, охарактеризовал старосту Праги-6 как нацистского гауляйтера, пишет ТАСС.

“Староста какого-то района сказал, что они на совете поставят вопрос, чтобы демонтировать памятник освободителю и спасителю города. Такой гауляйтер местного масштаба”, — цитирует агентство российского министра.

Как сообщал УНН, в Министерство иностранных дел Украины 11 сентября пригласили посла Чешской Республики в Украине Радека Матулу для получения разъяснений относительно информации о встрече Президента Чехии Милоша Земана с представителями чешской неправительственной организации “Всемирный совет подкарпатских русинов”.

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