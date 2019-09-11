В МИД был вызван посол Чехии из-за информации о встрече Земана с "русинами"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. В Министерство иностранных дел Украины 11 сентября пригласили Посла Чешской Республики в Украине Радека Матулу для получения разъяснений относительно информации о о встрече Президента Чехии Милоша Земана с представителями чешской неправительственной организации "Всемирный совет подкарпатских русинов". Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко, обнародованном пресс-службой дипведомства, передает УНН.
"В связи с появлением в СМИ информации о встрече Президента Чехии Милоша Земана с представителями чешской неправительственной организации "Всемирный совет подкарпатских русинов" 11 сентября в Министерство иностранных дел Украины был приглашен Посол Чешской Республики в Украине Радек Матула для получения разъяснений", - говорится в комментарии.
Пресс-секретарь отметила, что чешский дипломат отрицал любые призывы со стороны Чехии по русинской автономии в Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ; чешская сторона подготовит по этому поводу официальную информацию.
"В МИД Украины и в дальнейшем будут решительно реагировать на любые попытки ставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины", - обещают дипломаты.
Напомним, накануне появилась информация о том, что президент Чехии Милош Земан принял в Пражском Граде делегацию из семи человек, которые, по их словам, "представляют интересы русинов, добиваются автономии в составе Украины".