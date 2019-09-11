До МЗС викликали посла Чехії через інформацію про зустріч Земана з “русинами”
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. До Міністерства закордонних справ України 11 вересня запросили Посла Чеської Республіки в Україні Радека Матулу для отримання роз’яснень щодо інформації про про зустріч Президента Чехії Мілоша Земана з представниками чеської неурядової організації “Світова рада підкарпатських русинів”. Про це йдеться в коментарі речниці МЗС України Катерини Зеленко, оприлюдненому пресслужбою дипвідомства, передає УНН.
“У зв’язку з появою у ЗМІ інформації про зустріч Президента Чехії Мілоша Земана з представниками чеської неурядової організації „Світова рада підкарпатських русинів“ 11 вересня до Міністерства закордонних справ України було запрошено Посла Чеської Республіки в Україні Радека Матулу для отримання роз’яснень”, — йдеться в коментарі.
Речниця зазначила, що чеський дипломат заперечив будь-які заклики з боку Чехії щодо русинської автономії у Закарпатті та підтвердив підтримку територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів; чеська сторона підготує з цього приводу офіційну інформацію.
“У МЗС України і надалі рішуче реагуватимуть на будь-які спроби ставити під сумнів суверенітет та територіальну цілісність України”, — обіцяють дипломати.
Нагадаємо, напередодні з’явилась інформація про те, що президент Чехії Мілош Земан прийняв в Празькому Граді делегацію з семи чоловік, які, за їхніми словами, “представляють інтереси русинів, які домагаються автономії в складі України”.