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Президент Чехії прийняв делегацію русинів, які "домагаються автономії у складі України"

Президент Чехії прийняв делегацію русинів, які "домагаються автономії у складі України"

Київ • УНН

 • 16242 перегляди

КИЇВ. 10 вересня. УНН. Президент Чехії Мілош Земан прийняв в Празькому Граді делегацію з семи чоловік, які, за їхніми словами, “представляють інтереси русинів, які домагаються автономії в складі України”. На цю зустріч, що відбулася на початку вересня, звернуло увагу видання Deník N, пише УНН з посиланням на відповідну публікацію.

Прийом був символічно приурочений до сторіччя підписання Сен-Жерменського договору: 10 вересня 1919 року цією міжнародною угодою підтверджувалося приєднання до Чехословаччини Підкарпатської Русі — території Закарпаття, на якій проживали і проживають русини.

За повідомленням видання, президент Чехії погодився виступити посередником між Києвом і закарпатськими русинами, які, за їхніми словами, вимагають свого офіційного визнання в якості окремого статусу автономії для своєї території. Мілош Земан пообіцяв обговорити це питання з новим президентом України Володимиром Зеленським. При цьому президент підкреслив, що зміна системи централізації — виключно внутрішня справа України.

Київ негативно реагував на контакти керівників іноземних держав з русинськими організаціями, називаючи їх діяльність “частиною гібридної війни Росії проти України”.

На адресу президента Чехії Мілоша Земана часто звучить критика, що його дії нерідко суперечать зовнішньополітичній лінії уряду, і прийом подібної делегації став ще одним пунктом такого порядку. При цьому слід підкреслити, що в Чеській Республіці офіційний зовнішньополітичний курс країни визначається саме урядом, а не президентом.

Посол України в Чехії Євген Перебийніс, відповідаючи на питання видання Deník N, повідомив, що активісти, які виступають від імені русинів, “займаються не тільки своєю культурою і мовою, але і подальшою дестабілізацією нашої країни, яка на сході вже бореться з проросійськими сепаратистами і агресією з боку Росії ”. “Русинське питання — це не питання національності, а політичний проект, який в значній мірі підтримує, просуває і фінансує Кремль з метою дестабілізації ситуації в Україні, перш за все в Закарпатті”, — вважає дипломат. При цьому глава українського диппредставництва відмовився коментувати факт зустрічі з русинської делегацією президента Чехії.

У складі делегації був і священик Дмитро Сідор, який раніше отримав умовний термін за посягання на територіальну цілісність України. У ЗМІ звучали твердження, що діяльність Дмитра Сідора фінансується Кремлем для дестабілізації ситуації в Закарпатті.

У складі групи, яка прибула в Празький Град, були Михайло Тяско і Васіл Джуган — підприємці, які давно проживають в Чеській Республіці і підтримують досить тісні контакти з президентом країни. Про те, що їх запрошують на прийоми в резиденцію президента, раніше вже звертав увагу сайт Aktuálně.cz. Обидва бізнесмени входили в передвиборний штаб Мілоша Земана і супроводжували його в поїздці до Росії.

Михайло Тяско, якого представляють як заступника голови організації під назвою Всесвітня рада підкарпатських русинів, в інтерв’ю виданню Deník N повідомив: “Ми розповіли президенту про проблеми в Підкарпатської Русі і про те, що українська влада до сьогоднішнього дня не визнає русинів, не поважає нашу мову і культуру. Пане президенте сказав, що, з його точки зору, наші проблеми вирішать тільки Мінські мирні домовленості, а децентралізація дозволить визнати русинів на Закарпатті як народ, визнати нашу мову в якості регіональної, в той час як українська мова буде державною. Президент пообіцяв нам, що поговорить з паном президентом Зеленським і передасть нашу точку зору керівництву України”.

Як писав УНН, навесні президент Чехії знову звинуватив колишню українську владу “за відсутність миру на Донбасі”.

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