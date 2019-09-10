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Президент Чехии принял делегацию русинов, "добиваются автономии в составе Украины"

Президент Чехии принял делегацию русинов, "добиваются автономии в составе Украины"

Киев  •  УНН

 • 16240 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Президент Чехии Милош Земан принял в Пражском Граде делегацию из семи человек, которые, по их словам, “представляют интересы русинов, добивающихся автономии в составе Украины”. На эту встречу, состоявшуюся в начале сентября, обратило внимание издание Deník N, пишет УНН со ссылкой на соответствующую публикацию.

Прием был символически приурочен к столетию подписания Сен-Жерменского договора: 10 сентября 1919 года этим международным соглашением подтверждалось присоединение к Чехословакии Подкарпатской Руси — территории Закарпатья, на которой проживали и проживают русины.

По сообщению издания, президент Чехии согласился выступить посредником между Киевом и закарпатскими русинами, которые, по их словам, требуют своего официального признания в качестве отдельного статуса автономии для своей территории. Милош Земан пообещал обсудить этот вопрос с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом президент подчеркнул, что изменение системы централизации — исключительно внутреннее дело Украины.

Киев негативно реагировал на контакты руководителей иностранных государств с русинскими организациями, называя их деятельность “частью гибридной войны России против Украины”.

В адрес президента Чехии Милоша Земана часто звучит критика, что его действия нередко противоречат внешнеполитической линии правительства, и прием подобной делегации стал еще одним пунктом такой повестки. При этом следует подчеркнуть, что в Чешской Республике официальный внешнеполитический курс страны определяется именно правительством, а не президентом.

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, отвечая на вопросы издания Deník N, сообщил, что активисты, выступающие от имени русинов, “занимаются не только своей культурой и языком, но и дальнейшей дестабилизацией нашей страны, которая на востоке уже борется с пророссийскими сепаратистами и агрессией со стороны России”. “Русинский вопрос — это не вопрос национальности, а политический проект, который в значительной степени поддерживает, продвигает и финансирует Кремль с целью дестабилизации ситуации в Украине, прежде всего в Закарпатье”, — считает дипломат. При этом глава украинского диппредставительства отказался комментировать факт встречи с русинской делегацией президента Чехии.

В числе делегации был и священник Дмитрий Сидор, ранее получивший условный срок за посягательство на территориальную целостность Украины. В СМИ звучали утверждения, что деятельность Дмитрия Сидора финансируется Кремлем для дестабилизации ситуации в Закарпатье.

В составе группы, прибывшей в Пражский Град, были Мыхайло Тяско и Васил Джуган — предприниматели, давно проживающие в Чешской Республике и поддерживающие достаточно тесные контакты с президентом страны. О том, что их приглашают на приемы в резиденцию президента, ранее уже обращал внимание сайт Aktuálně.cz. Оба бизнесмена входили в предвыборный штаб Милоша Земана и сопровождали его в поездке в Россию.

Мыхайло Тяско, которого представляют как зампредседателя организации под названием Всемирный совет подкарпатских русинов, в интервью изданию Deník N сообщил: “Мы рассказали президенту о проблемах в Подкарпатской Руси и о том, что украинские власти до сегодняшнего дня не признает русинов, не уважает наш язык и культуру. Господин президент сказал, что, с его точки зрения, наши проблемы решат только Минские мирные договоренности, а децентрализация позволит признать русинов в Закарпатье как народ, признать наш язык в качестве регионального, в то время как украинский язык будет являться государственным. Президент пообещал нам, что поговорит с господином президентом Зеленским и передаст нашу точку зрения руководству Украины”.

Как писал УНН, весной президент Чехии вновь обвинил бывшую украинскую власть “за отсутствие мира на Донбассе”.

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