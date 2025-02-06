У Миколаєві пролунав вибух на тлі ракетної загрози
Київ • УНН
У Миколаєві пролунав вибух на тлі попередження про загрозу балістичного озброєння з півдня. Повітряні сили попередили про небезпеку для міста.
Вибух пролунав у Миколаєві на тлі ракетної загрози, передає УНН.
"У Миколаєві чутно вибух! З'ясовуємо", - повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння із південного напрямку, а потім - про небезпеку для Миколаєва.
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