В Николаеве прогремел взрыв на фоне ракетной угрозы

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Бронирование в Украине: какие предприятия являются критически важными и кто может получить отсрочку от мобилизации
15:28 • 5047 просмотра

Бронирование в Украине: какие предприятия являются критически важными и кто может получить отсрочку от мобилизации

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Facebook и Instagram: эксперт об основных каналах распространения фальшивой рекламы в прошлом году
12:08 • 72019 просмотра

Facebook и Instagram: эксперт об основных каналах распространения фальшивой рекламы в прошлом году

Британия вместо США официально созвала "Рамштайн" вместо США
11:48 • 92234 просмотра

Британия вместо США официально созвала "Рамштайн" вместо США

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НАПК продолжает мониторить образ жизни помощника Гетманцева: за ложь в декларации ему может грозить уголовная ответственность
11:04 • 100773 просмотра

НАПК продолжает мониторить образ жизни помощника Гетманцева: за ложь в декларации ему может грозить уголовная ответственность

НАБУ и САП проводят масштабную операцию касательно земельной коррупции в Киевсовете
6 февраля, 09:26 • 105164 просмотра

НАБУ и САП проводят масштабную операцию касательно земельной коррупции в Киевсовете

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Штрафы мэрам за невыполнение мобилизационного плана: законодательные требования и позиция юристов
6 февраля, 08:38 • 107670 просмотра

Штрафы мэрам за невыполнение мобилизационного плана: законодательные требования и позиция юристов

Полгода Курской операции: потеряв почти 40 тыс. в живой силе, рф вынуждена просить помощи у КНДР
6 февраля, 07:36 • 105106 просмотра

Полгода Курской операции: потеряв почти 40 тыс. в живой силе, рф вынуждена просить помощи у КНДР

Зеленский ввел санкции против капитанов российского танкерного флота и расхитителей украинских музеев
5 февраля, 20:14 • 118830 просмотра

Зеленский ввел санкции против капитанов российского танкерного флота и расхитителей украинских музеев

В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься
5 февраля, 16:15 • 125045 просмотра

В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься

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В Украину заходит облако загрязненного воздуха из Польши: кому это грозит
5 февраля, 15:14 • 126090 просмотра

В Украину заходит облако загрязненного воздуха из Польши: кому это грозит

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В Николаеве прогремел взрыв на фоне ракетной угрозы

В Николаеве прогремел взрыв на фоне ракетной угрозы

Киев  •  УНН

 • 11406 просмотра

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В Николаеве прогремел взрыв на фоне предупреждения об угрозе баллистического вооружения с юга. Воздушные силы предупредили об опасности для города.

Взрыв прогремел в Николаеве на фоне ракетной угрозы, передает УНН.

«В Николаеве слышен взрыв! Выясняем», - сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления, а затем - об опасности для Николаева.

Вражеский ракетный удар по Николаеву: на предприятии погибли работницы28.01.25, 22:37 • 44724 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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