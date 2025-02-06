В Николаеве прогремел взрыв на фоне ракетной угрозы

Взрыв прогремел в Николаеве на фоне ракетной угрозы, передает УНН.

«В Николаеве слышен взрыв! Выясняем», - сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления, а затем - об опасности для Николаева.

Вражеский ракетный удар по Николаеву: на предприятии погибли работницы