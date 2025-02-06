В Николаеве прогремел взрыв на фоне ракетной угрозы
Киев • УНН
В Николаеве прогремел взрыв на фоне предупреждения об угрозе баллистического вооружения с юга. Воздушные силы предупредили об опасности для города.
Взрыв прогремел в Николаеве на фоне ракетной угрозы, передает УНН.
«В Николаеве слышен взрыв! Выясняем», - сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления, а затем - об опасности для Николаева.
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