У Миколаєві пролунали вибухи на тлі масштабної повітряної тривоги через загрозу балістики
Київ • УНН
Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичної зброї в кількох областях України. Зафіксовано загрозу ракет з окупованого Криму та Курщини, у Миколаєві підтверджено вибухи.
У частині України оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом балістики. У Миколаєві пролунали вибухи, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у середу, пише УНН.
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Повітряна тривога охопила пів України - в областях на сході, південному сході та північному сході, півночі та півдні.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", - вказали у ПС ЗСУ у соцмережах.
"Пуски ракет з тимчасово окупованого Криму. Перебувайте у безпечних місцях!" - попередив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Моніторингові канали попереджали про загрозу балістики як з Криму, так і з Курщини.
"Швидкісна ціль на Миколаївщині в напрямку Кіровоградщини. Ще ракети з Миколаївщина на Кіровоградщину", - вказали у ПС ЗСУ.
"Миколаїв в укриття!" - попередили у ПС ЗСУ.
У Миколаєві чутно вибухи! З'ясовуємо
До цього ПС ЗСУ повідомляли також двічі про ракету на Сумщині, а також про ракету з півдня Сумщини в напрямку Полтавщини. "Ракета продовжує рух в напрямку Миргорода", - вказували у ПС ЗСУ.