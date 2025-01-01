В Николаеве прогремели взрывы на фоне масштабной воздушной тревоги из-за угрозы баллистики

В части Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистики. В Николаеве прогремели взрывы, сообщил мэр города Александр Сенкевич в среду, пишет УНН.

Детали

Воздушная тревога охватила половину Украины - в областях на востоке, юго-востоке и северо-востоке, севере и юге.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - указали в ВС ВСУ в соцсетях.

"Пуски ракет из временно оккупированного Крыма. Находитесь в безопасных местах!" - предупредил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Мониторинговые каналы предупреждали об угрозе баллистики как из Крыма, так и с Курщины.

"Скоростная цель на Николаевщине в направлении Кировоградщины. Еще ракеты с Николаевщины на Кировоградщину", - указали в ВС ВСУ.

"Николаев в укрытие!" - предупредили в ВС ВСУ.

В Николаеве слышны взрывы! Выясняем - отметил мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram после этого.

До этого ВС ВСУ сообщали также дважды о ракете на Сумщине, а также о ракете с юга Сумщины в направлении Полтавщины. "Ракета продолжает движение в направлении Миргорода", - указывали в ВС ВСУ.