В Николаеве прогремели взрывы на фоне масштабной воздушной тревоги из-за угрозы баллистики
Киев • УНН
Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического оружия в нескольких областях Украины. Зафиксирована угроза ракет из оккупированного Крыма и Курской области, в Николаеве подтверждены взрывы.
В части Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистики. В Николаеве прогремели взрывы, сообщил мэр города Александр Сенкевич в среду, пишет УНН.
Детали
Воздушная тревога охватила половину Украины - в областях на востоке, юго-востоке и северо-востоке, севере и юге.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - указали в ВС ВСУ в соцсетях.
"Пуски ракет из временно оккупированного Крыма. Находитесь в безопасных местах!" - предупредил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Мониторинговые каналы предупреждали об угрозе баллистики как из Крыма, так и с Курщины.
"Скоростная цель на Николаевщине в направлении Кировоградщины. Еще ракеты с Николаевщины на Кировоградщину", - указали в ВС ВСУ.
"Николаев в укрытие!" - предупредили в ВС ВСУ.
В Николаеве слышны взрывы! Выясняем
До этого ВС ВСУ сообщали также дважды о ракете на Сумщине, а также о ракете с юга Сумщины в направлении Полтавщины. "Ракета продолжает движение в направлении Миргорода", - указывали в ВС ВСУ.