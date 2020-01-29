У МОЗ порахували, скільки людей померло в Україні від грипу у 2019 році
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Минулого року в Україні внаслідок ускладнень грипу було зареєстровано близько 60 летальних випадків. Про це під час брифінгу у середу сказала лікар-епідеміолог Центру громадського здоров'я України Оксана Кошалко, передає кореспондент УНН.
“З приводу летальних випадків — минулого року їх було близько 60, і цього року їх 13, але зважаючи на те, що у цьому сезоні переважає циркуляція вірусів Ah1 — це досить важкий вірус грипу, він викликає ускладнення... тому, на жаль, я думаю у нас будуть і далі реєструватись випадки, але, сподіваємось, їх буде не так багато”, — сказала лікар.
З її слів, цього року летальні випадки було зареєстровано у Житомирській, Запорізькій, Тернопільській, Чернігівській та Рівненьській областях.
Як повідомляв УНН, у Запорізькій області 51-річна жінка померла від грипу.