В Україні цього епідсезону від грипу померло 13 людей – медики
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. В Україні від грипу померло 13 людей від грипу, що підтверджено лабораторно. Про це повідомила під час брифінгу щодо епідемічної ситуації грипу та ГРВІ в Україні лікар-епідеміолог Центру громадського здоров’я України Оксана Кошалко, передає кореспондент УНН.
“У нас зареєстровано, станом на сьогодні, 13 лабораторно підтверджених летальних випадків (від грипу — ред.) в тому числі 1 дитина віком до 4 років. Більшість летальних випадків зареєстровано серед осіб, що мали хронічні захворювання, що є ускладнюючим фактором при перебігу захворювання. Також вони усі не були вакциновані”, — сказала Кошалко.
Як повідомляв УНН раніше, у Запорізькій області 51-річна жінка померла від грипу.