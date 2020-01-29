На Запоріжжі жінка померла від грипу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. У Запорізькій області 51-річна жінка померла від грипу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України.
"На 5 тижні року в Запорізькій області зареєстрований летальний випадок з підозрою на грип. Померла жінка у віці 51 рік, мешкала в Запорізькому районі області. Захворіла 17 січня 2020 року, звернулась за медичною допомогою 24.01.2020 (лише на 8-й день захворювання), госпіталізована до обласної інфекційної клінічної лікарні в тяжкому стані, 28.01.2020 жінка померла, не зважаючи на активні реанімаційні заходи", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на даний час проводяться вірусологічні дослідження матеріалу на виявлення вірусів грипу. Клінічно виставлений діагноз "Грип, негоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія, тяжкий перебіг".
За даними медиків, хвора не була щеплена від грипу.
У центрі також нагадали, що це другий летальний випадок від грипу в поточному році у Запорізькій області, і в жодному випадку - не було щеплень.
Нагадаємо, у Рівненській області 50-річний чоловік помер від ускладнень грипу.