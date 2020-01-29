В Украине в этом эпидсезоне от гриппа умерло 13 человек - медики
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В Украине от гриппа умерло 13 человек от гриппа, что подтверждено лабораторно. Об этом сообщила во время брифинга по эпидемической ситуации гриппа и ОРВИ в Украине врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья Украины Оксана Кошалко, передает корреспондент УНН.
"У нас зарегистрировано, по состоянию на сегодня, 13 лабораторно подтвержденных летальных случаев (от гриппа - ред.) в том числе 1 ребенок в возрасте до 4 лет. Большинство летальных случаев зарегистрировано среди лиц, имевших хронические заболевания, что является осложняющим фактором при течении заболевания. Также они всё не были вакцинированы", - сказала Кошалко.
Как сообщал УНН ранее, в Запорожской области 51-летняя женщина умерла от гриппа.