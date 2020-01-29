В Украине в этом эпидсезоне от гриппа умерло 13 человек - медики

"У нас зарегистрировано, по состоянию на сегодня, 13 лабораторно подтвержденных летальных случаев (от гриппа - ред.) в том числе 1 ребенок в возрасте до 4 лет. Большинство летальных случаев зарегистрировано среди лиц, имевших хронические заболевания, что является осложняющим фактором при течении заболевания. Также они всё не были вакцинированы", - сказала Кошалко.

Как сообщал УНН ранее, в Запорожской области 51-летняя женщина умерла от гриппа.