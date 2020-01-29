В Минздраве посчитали, сколько людей умерло в Украине от гриппа в 2019 году
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В прошлом году в Украине в результате осложнений гриппа было зарегистрировано около 60 летальных случаев. Об этом во время брифинга в среду сказала врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья Украины Оксана Кошалко, передает корреспондент УНН.
"По поводу летальных случаев - в прошлом году их было около 60, и в этом году их 13, но несмотря на то, что в этом сезоне преобладает циркуляция вирусов Ah1 - это достаточно тяжелый вирус гриппа, он вызывает осложнения ... поэтому, к сожалению, я думаю у нас будут и дальше регистрироваться случаи, но, надеемся, их будет не так много", - сказала врач.
По ее словам, в этом году летальные случаи были зарегистрированы в Житомирской, Запорожской, Тернопольской, Черниговской и Ровенской областях.
Как сообщал УНН, в Запорожской области 51-летняя женщина умерла от гриппа.